Коэффициент на чемпионство «Арсенала» вырос с 1.10 до 1.39 после поражения от «Борнмута». «Канониры» опережают на 9 очков «Ман Сити», у которого две игры в запасе
Шансы «Арсенала» на титул АПЛ снизились.
Команда тренера Микеля Артеты на своем поле сегодня уступила «Борнмуту» (1:2) в 32-м туре чемпионата. «Канониры» лидируют в таблице АПЛ, опережая на 9 очков «Ман Сити», у которого две игры в запасе.
Коэффициент на чемпионство «Арсенала» вырос с 1.10 до 1.39. На титул «Ман Сити» букмекеры дают 3.10 – после 31-го тура было 6.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
В личной встрече МС сейчас выглядят предпочтительнее, другие очки МС вряд ли потеряет