«Балтика» на 91-й минуте упустила победу над «Пари НН» – 2:2. В лайве вероятность ничьей составляла 8%

«Балтика» дома сыграла вничью с «Пари НН» в 24-м туре Мир РПЛ (2:2).

Гости открыли счет на 8-й минуте. Хозяева сравняли на 48-й, а на 85-й вышли вперед. Нижегородцы спаслись от поражения благодаря голу на 91-й.

В прематче «Балтика» котировалась у букмекеров явным фаворитом, ничья оценивалась в 3.65. В лайве при счете 2:1 в пользу калининградцев коэффициент на ничью достигал 13.00 (8% вероятности). Перед самим голом «Пари НН» букмекеры убрали котировки на исход матча.

