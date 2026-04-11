«Балтика» на 91-й минуте упустила победу над «Пари НН» – 2:2. В лайве вероятность ничьей составляла 8%
«Балтика» дома сыграла вничью с «Пари НН» в 24-м туре Мир РПЛ (2:2).
Гости открыли счет на 8-й минуте. Хозяева сравняли на 48-й, а на 85-й вышли вперед. Нижегородцы спаслись от поражения благодаря голу на 91-й.
В прематче «Балтика» котировалась у букмекеров явным фаворитом, ничья оценивалась в 3.65. В лайве при счете 2:1 в пользу калининградцев коэффициент на ничью достигал 13.00 (8% вероятности). Перед самим голом «Пари НН» букмекеры убрали котировки на исход матча.
Опубликовала: Венера Кравченко
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поставили болельщика Балтики комментировать матч 🤷 давно не видел, чтоб так топили за одну команду в эфире
Поставили болельщика Балтики комментировать матч 🤷 давно не видел, чтоб так топили за одну команду в эфире
Так комментатор на бровке - всегда местный в любом городе и топит за свою команду
Так комментатор на бровке - всегда местный в любом городе и топит за свою команду
На столь явно не могу вспомнить
Достаточно играть в схожий дубовый футбол против Балтики и минимум одно очко есть))
Балтика нулевая сегодня
Балтика нулевая сегодня
Два забили, сам ты нулевой
Балтика стала по два гола в свои получать, раньше такого не наблюдалось.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем