3.25 – самый высокий за 13 лет коэффициент на победу «Атлетико» на поле «Севильи». У мадридцев 3 поражения в 4 последних матчах

«Атлетико» сыграет с «Севильей» на выезде в матче 31-го тура Ла Лиги.

Хозяева котируются у букмекеров фаворитами за 2.27. На победу гостей дают 3.25 – это самый высокий коэффициент на победу «Атлетико» на поле «Севильи» за 13 лет. Ничья оценивается в 3.60.

Команда Диего Симеоне проиграла 3 из 4 последних матчей – «Тоттенхэму» (2:3) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, «Реалу» (2:3) и «Барселоне» (1:2) в Ла Лиге. Затем мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первой игре 1/4 финала ЛЧ.

Если «Севилья» не уступит «Атлетико», сыграет коэффициент 1.36.

Матч пройдет 11 апреля. Начало – в 22:00 мск.

