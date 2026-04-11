UFC: шансы Иржи Прохазки и Карлоса Ульберга на победу в бою UFC 327

В ночь на 12 апреля 2026 года в Майами на UFC 327 нас ждет столкновение двух ярчайших финишеров. Иржи Прохазка (32 победы, 26 из них нокаутом) и Карлос Ульберг (8 нокаутов в 14 боях) крайне редко доверяют свою судьбу судьям. Статистика подтверждает: Иржи в UFC лишь однажды дошел до решения в поединке с Александром Ракичем, а Ульберг набрал пугающий ход, завершая большинство боев в первом-втором раундах.

Небольшим фаворитом противостояния букмекеры считают Иржи Прохазку. Коэффициент на его победу составляет около 1.93. Успех Карлоса Ульберга оценивается котировкой в районе 1.93. Учитывая мощь обоих бойцов и их стремление к досрочным завершениям, бой вряд ли дойдет до судейского решения.

Оптимальным решением будет ставка на победу чешского бойца нокаутом или техническим нокаутом. Иржи обладает большей мощью и тем самым «самурайским» духом, который позволяет ему находить финиш даже в самых тяжелых ситуациях.

Прогноз: победа Прохазки нокаутом/техническим нокаутом/дисквалификацией – коэффициент 2.70. Данные актуальны на момент публикации и могут измениться.

Шансы бойцов на победу

Иржи Прохазка – это олицетворение непредсказуемости. Его нестандартная стойка, удары под самыми невероятными углами и феноменальная способность выживать в критических ситуациях делают его кошмаром для любого классического ударника. Иржи обладает огромным опытом пятираундовых сражений и уже проходил через огонь и воду в боях с Тейшейрой и Ракичем. Его главный козырь – умение навязывать «грязный» бой и выигрывать в хаосе. Если Прохазка сможет сократить дистанцию и заставить Ульберга работать в несвойственном тому рваном темпе, опыт чеха станет решающим фактором. 

Карлос Ульберг представляет собой элитную школу кикбоксинга. В отличие от Прохазки, Карлос работает очень чисто, расчетливо и технично. Его джеб и лоу-кики являются одними из лучших в дивизионе, а точность ударов позволяет ему финишировать оппонентов, не затрачивая лишней энергии. Ульберг значительно прибавил в защите от тейкдаунов, что делает его крайне опасным на дистанции. Его шанс – поймать Прохазку на контратаке, когда тот в своей манере пойдет вперед с опущенными руками. Если новозеландец сохранит хладнокровие и не ввяжется в бездумную рубку, его техническое превосходство может привести к громкой сенсации.

История последних выступлений

Прохазка после тяжелых дилогий с Перейрой провел работу над ошибками и горит желанием снова возглавить дивизион. Ульберг же ворвался в топ-5, последовательно сокрушая крепких оппонентов, и сейчас находится на пике своей физической формы. Для обоих бойцов этот поединок – определяющий момент в карьере: Иржи может закрепить наследие, а Карлос — стать новой суперзвездой промоушена. 

Когда начнется бой Иржи Прохазка – Карлос Ульберг, и где смотреть

Турнир UFC 327 пройдет в Майами. Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

Начало основного карда запланировано на 12 апреля 2026 года не ранее 04:00 по московскому времени. Выход Прохазки и Ульберга в октагон ожидается около 08:00.

Автор, Иржи нокаутировал Ракича на UFC 300. Исправьте.
2.60 – Кейн станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. У вылетевшего с «Реалом» Мбаппе на 3 гола больше
сегодня, 21:44
3% – вероятность трофея «Реала» в этом сезоне. Мадридцы могут впервые сезона-2020/21 остаться без титулов
сегодня, 21:27
Кейн укрепился в статусе фаворита на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Олисе – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й
сегодня, 21:17
«Бавария» и «Арсенал» встретятся в финале Лиги чемпионов, считают букмекеры. Мюнхенцы – фавориты турнира
сегодня, 21:13
«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов по версии Opta. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Атлетико» – 4-й
сегодня, 21:02
«Бавария» победила «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ, трижды проигрывая по ходу матча. В лайве на мюнхенцев давали 51.00
сегодня, 20:58
18.00 давали на то, что «Бавария» и «Реал» забьют 5+ мячей на двоих в первом тайме
сегодня, 19:57
«Ак Барс» выиграл серию с минским «Динамо», не отдав ни одного матча – 4-0. Белорусский клуб котировался фаворитом
сегодня, 19:21
Тиаго отстает от Холанда в гонке бомбардиров АПЛ на один мяч. 6.00 – форвард «Брентфорда» станет лучшим бомбардиром
сегодня, 19:00
Фис – главный фаворит турнира в Барселоне после снятия Алькараса
сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» побеждает «Баварию» после первого тайма – 3:2! Букмекеры не сомневаются, что мюнхенцы выйдут в 1/2 финала
сегодня, 19:49
«Реал» четыре раза подряд проходил «Баварию» в плей-офф ЛЧ. 5.50 – мадридцы снова выбьют мюнхенцев
сегодня, 18:30
«Реал» снова будет контратаковать в ответ на мощное территориальное давление «Баварии». Прогноз Денисова на ответный матч 1/4 финала ЛЧ
сегодня, 11:30
БЕТ-М запустила акцию «БМ-Квест» с миссиями, уровнями и призами
сегодня, 09:41Промо
«Барселона» побеждает «Атлетико» после первого тайма – 2:1. На выход каталонцев в полуфинал дают 2.33
вчера, 19:52
Программа лояльности другого уровня: PARI задает новые стандарты в работе с клиентским опытом
вчера, 18:28Друзья сайта
«Атлетико» – «Барселона»: игроки БЕТСИТИ верят в камбэк каталонцев
вчера, 14:16Промо
76% – Синдаров досрочно выиграет турнир претендентов. Ему нужно не проиграть Гири черными фигурами
вчера, 10:46
PARI подарит эксклюзивный мерч авторам самых крутых экспрессов на матчи Лиги чемпионов
13 апреля, 13:42Друзья сайта
Вероятность чемпионства «Арсенала» упала с 97,7% до 87,26%. Шансы «Ман Сити» – 12,74% (Opta)
12 апреля, 17:34
Рекомендуем