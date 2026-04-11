UFC: шансы Иржи Прохазки и Карлоса Ульберга на победу в бою UFC 327

В ночь на 12 апреля 2026 года в Майами на UFC 327 нас ждет столкновение двух ярчайших финишеров. Иржи Прохазка (32 победы, 26 из них нокаутом) и Карлос Ульберг (8 нокаутов в 14 боях) крайне редко доверяют свою судьбу судьям. Статистика подтверждает: Иржи в UFC лишь однажды дошел до решения в поединке с Александром Ракичем, а Ульберг набрал пугающий ход, завершая большинство боев в первом-втором раундах.

Небольшим фаворитом противостояния букмекеры считают Иржи Прохазку. Коэффициент на его победу составляет около 1.93. Успех Карлоса Ульберга оценивается котировкой в районе 1.93. Учитывая мощь обоих бойцов и их стремление к досрочным завершениям, бой вряд ли дойдет до судейского решения.

Оптимальным решением будет ставка на победу чешского бойца нокаутом или техническим нокаутом. Иржи обладает большей мощью и тем самым «самурайским» духом, который позволяет ему находить финиш даже в самых тяжелых ситуациях.

Прогноз: победа Прохазки нокаутом/техническим нокаутом/дисквалификацией – коэффициент 2.70. Данные актуальны на момент публикации и могут измениться.

Шансы бойцов на победу

Иржи Прохазка – это олицетворение непредсказуемости. Его нестандартная стойка, удары под самыми невероятными углами и феноменальная способность выживать в критических ситуациях делают его кошмаром для любого классического ударника. Иржи обладает огромным опытом пятираундовых сражений и уже проходил через огонь и воду в боях с Тейшейрой и Ракичем. Его главный козырь – умение навязывать «грязный» бой и выигрывать в хаосе. Если Прохазка сможет сократить дистанцию и заставить Ульберга работать в несвойственном тому рваном темпе, опыт чеха станет решающим фактором.

Карлос Ульберг представляет собой элитную школу кикбоксинга. В отличие от Прохазки, Карлос работает очень чисто, расчетливо и технично. Его джеб и лоу-кики являются одними из лучших в дивизионе, а точность ударов позволяет ему финишировать оппонентов, не затрачивая лишней энергии. Ульберг значительно прибавил в защите от тейкдаунов, что делает его крайне опасным на дистанции. Его шанс – поймать Прохазку на контратаке, когда тот в своей манере пойдет вперед с опущенными руками. Если новозеландец сохранит хладнокровие и не ввяжется в бездумную рубку, его техническое превосходство может привести к громкой сенсации.

💰 Фрибет до 1 500 рублей

История последних выступлений

Прохазка после тяжелых дилогий с Перейрой провел работу над ошибками и горит желанием снова возглавить дивизион. Ульберг же ворвался в топ-5, последовательно сокрушая крепких оппонентов, и сейчас находится на пике своей физической формы. Для обоих бойцов этот поединок – определяющий момент в карьере: Иржи может закрепить наследие, а Карлос — стать новой суперзвездой промоушена.

Когда начнется бой Иржи Прохазка – Карлос Ульберг, и где смотреть

Турнир UFC 327 пройдет в Майами. Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

Начало основного карда запланировано на 12 апреля 2026 года не ранее 04:00 по московскому времени. Выход Прохазки и Ульберга в октагон ожидается около 08:00.