Фьюри – явный фаворит в бою против Махмудова

Тайсон Фьюри победит Арсланбека Махмудова, считают букмекеры.

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира и россиянином возглавит вечер бокса, который пройдет Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Коэффициент на британца – 1.17. Букмекеры склоняются к досрочной победе – 1.55. На Махмудова можно поставить за 5.70, на ничью – за 20.00.

Поединок пройдет в ночь на 12 апреля. Начало турнира – в 20:00 по московскому времени.

