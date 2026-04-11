Карлос Сайнс и Алекс Албон сделали прогноз на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм». Пилоты «Ф-1» считают, что мерсисайдцы победят со счетом 3:1
Пилоты команды «Формулы-1» «Уильямс» сделали прогнозы на матчи 32-го тура АПЛ.
Карлос Сайнс и Алекс Албон считают, что мерсисайдцы победят со счетом 3:1. «Фулхэм» не проигрывает «Ливерпулю» 3 матча подряд – 1 победа и 2 ничьих. Последнее поражение было в апреле 2024-го (1:3).
Мерсисайдцы идут на серии из 3 поражений подряд во всех турнирах. Команда Арне Слота проиграла «Брайтону» (1:2) в АПЛ, вылетела из Кубка Англии от «Ман Сити» (0:4) и уступила «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч «Ливерпуль» – «Фулхэм» пройдет 11 апреля. Начало – в 19:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: соцсети АПЛ
судя по тому как гонщики делают неудачные прогнозы, то и гонщики в электробатарейках-1 из них так себе получились
