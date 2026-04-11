Пилоты «Ф-1» сделали прогнозы на матчи АПЛ. Карлос Сайнс считает, что «Арсенал» обыграет «Борнмут» со счетом 2:1, Алекс Албон поставил на разгромную победу «канониров»

Пилоты команды «Формулы-1» «Уильямс» сделали прогнозы на матчи 32-го тура АПЛ.

Карлос Сайнс считает, что «Арсенал» дома обыграет «Борнмут» со счетом 2:1. Алекс Албон склоняется к разгромной победе «канониров» – 3:0.

Стоит отметить, что «Арсенал» 2 года не громил «Борнмут» – в мае 2024-го была домашняя победа со счетом 3:0.

Матч пройдет 11 апреля. Начало – в 14:30 мск.

Рейтинг вероятности камбэков в 1/4 финала ЛЧ. Почему «Барса» – лидер?