Пилоты «Ф-1» сделали прогнозы на матчи АПЛ. Карлос Сайнс считает, что «Арсенал» обыграет «Борнмут» со счетом 2:1, Алекс Албон поставил на разгромную победу «канониров»
Пилоты команды «Формулы-1» «Уильямс» сделали прогнозы на матчи 32-го тура АПЛ.
Карлос Сайнс считает, что «Арсенал» дома обыграет «Борнмут» со счетом 2:1. Алекс Албон склоняется к разгромной победе «канониров» – 3:0.
Стоит отметить, что «Арсенал» 2 года не громил «Борнмут» – в мае 2024-го была домашняя победа со счетом 3:0.
Матч пройдет 11 апреля. Начало – в 14:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: соцсети АПЛ
