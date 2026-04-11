У «Байера» 2 победы в 10 последних матчах. Леверкузенцы котируются андердогами в игре против дортмундской «Боруссии»
«Боруссия» Дортмунд сыграет против «Байера» в матче 29-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» – фаворит с коэффициентом 2.02. Победа леверузенцев оценивается букмекерами в 3.50, ничья – в 3.90.
«Байер» выиграл лишь 2 из 10 последних матчей во всех турнирах – 6 ничьих и 2 поражения. Если дортмундцы как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.31.
Матч пройдет 11 апреля. Начало – в 16:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
