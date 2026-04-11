«Рубин» никогда не проигрывал «Оренбургу» дома. 3.50 – серия прервется

«Рубин» примет «Оренбург» в 24-м туре Мир РПЛ.

Казанцы котируются фаворитами встречи с коэффициентом 2.27. На победу оренбуржцев букмекеры дают 3.50, на ничью – 3.20.

«Оренбург» никогда не побеждал «Рубин» на выезде – 4 поражения и 2 ничьих. Если казанцы снова как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.31.

Матч пройдет 11 апреля. Начало – в 16:30 мск.

