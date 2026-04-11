Робертсон перейдет в «Тоттенхэм», считают букмекеры. В списке фаворитов также клубы шотландской лиги
Эндрю Робертсон перейдет в «Тоттенхэм», считают букмекеры.
Ранее «Ливерпуль» объявил, что контракт с защитником продлен не будет, шотландец станет свободным агентом этим летом.
Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что 32-летний защитник подпишет контракт со «шпорами». «Тоттенхэм» прорабатывали сделку еще в период январского трансферного окна.
Следующий клуб Робертсона по версии букмекеров:
1. «Тоттенхэм» – 2.00
2. Любой клуб чемпионата Шотландии – 3.00
3. Любой клуб МЛС – 9.00
4-7. Любой клуб Лиги 1 – 13.00
4-7. Любой клуб Ла Лиги – 13.00
4-7. Любой клуб Бундеслиги – 13.00
4-7. Любой клуб Серии А – 13.00
Опубликовала: Венера Кравченко
