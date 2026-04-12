«Челси» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ верят в лондонцев

12 апреля в матче 32-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18:30 мск.

«Ман Сити» с 61 очком занимает второе место в таблице чемпионата. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на девять баллов от лидирующего «Арсенала» и имеет одну игру в запасе.

В двух последних матчах манчестерцы сделали все, чтобы их фанаты забыли о вылете из Лиги чемпионов. Сначала «Сити» обыграл «Арсенал» (2:0) в финале Кубка лиги, а затем разгромил «Ливерпуль» (4:0) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Челси» с 48 очками находятся на шестой строчке. От пятого места, дающего путевку в следующий сезон ЛЧ, лондонцев отделяет один балл. Команда Лиама Росеньора не в лучшей форме – четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах.

«Ман Сити» не проигрывает «Челси» 12 матчей подряд – девять побед и три ничьи. В четырех из пяти последних очных встреч было забито не более двух мячей.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Ман Сити». На победу гостей предлагают коэффициент 2.15, на успех хозяев дают 3.10, ничья идет за 4.10.

Эксперты ждут результативного футбола в Лондоне. Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.55, на два гола и менее дают 2.40.

Игроки БЕТСИТИ верят, что «Челси» окажет сопротивление команде Гвардиолы. 47% от всех ставок на исход отдано на победу лондонцев, 30% пришлось на «Ман Сити», 23% ушло на ничью.

