«Челси» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ верят в лондонцев

12 апреля в матче 32-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18:30 мск.

«Ман Сити» с 61 очком занимает второе место в таблице чемпионата. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на девять баллов от лидирующего «Арсенала» и имеет одну игру в запасе.

В двух последних матчах манчестерцы сделали все, чтобы их фанаты забыли о вылете из Лиги чемпионов. Сначала «Сити» обыграл «Арсенал» (2:0) в финале Кубка лиги, а затем разгромил «Ливерпуль» (4:0) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Челси» с 48 очками находятся на шестой строчке. От пятого места, дающего путевку в следующий сезон ЛЧ, лондонцев отделяет один балл. Команда Лиама Росеньора не в лучшей форме – четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах.

«Ман Сити» не проигрывает «Челси» 12 матчей подряд – девять побед и три ничьи. В четырех из пяти последних очных встреч было забито не более двух мячей.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Ман Сити». На победу гостей предлагают коэффициент 2.15 , на успех хозяев дают 3.10 , ничья идет за 4.10.

Эксперты ждут результативного футбола в Лондоне. Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.55 , на два гола и менее дают 2.40 .

Игроки БЕТСИТИ верят, что «Челси» окажет сопротивление команде Гвардиолы. 47% от всех ставок на исход отдано на победу лондонцев, 30% пришлось на «Ман Сити», 23% ушло на ничью.