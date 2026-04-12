«Зенит» – «Краснодар»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита в матче лидеров РПЛ

12 апреля в 24-м туре РПЛ встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:30 мск.

Матч может стать определяющим в борьбе за титул. Победа в очной встрече сделает одну из команд главным претендентом на чемпионство.

После 23-х туров «Краснодар» с 52 очками занимает первое место в таблице, «Зенит» с 51 баллом располагается на втором.

Соперники подходят к поединку с трехматчевыми победными сериями в РПЛ. В минувшем туре «Краснодар» обыграл «Ахмат» (1:0), забив победный мяч на последних минутах. «Зенит» оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:1), но не показал ощутимого превосходства над очевидным андердогом.

Петербуржцы выиграли четыре из пяти прошлых официальных матчей с «Краснодаром». В первом круге текущего сезона команда Сергея Семака победила со счетом 2:0.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ в предстоящей встрече отдают предпочтение «Зениту». На победу хозяев предлагают коэффициент 1.98 , на успех гостей дают 4.00 , вероятность ничьей оценивается в 3.50.

Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 2.03 , на два гола и менее дают 1.80 . Вероятность обмена мячами оценивается в 1.85, вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.93.

Игроки БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев. На победу «Зенита» отдано 68% от всех ставок на исход, 12% пришлось на «Краснодар», 20% – на ничью.