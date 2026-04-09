«Атлетико» стал фаворитом на подписание Бернарду Силвы. Он покинет «Ман Сити» в конце сезона

Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Атлетико» обошел «Барселону» и стал фаворитом на подписание 31-летнего полузащитника у букмекеров. На переход Бернарду в мадридский клуб дают коэффициент 2.50, на трансфер в «Барсу» – 3.00.

Бернарду выступает за «Сити» с 2017 года и выиграл с клубом 19 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в АПЛ.

Следующий клуб Бернарду Силвы по версии букмекеров:

1. «Атлетико» – 2.50

2. «Барселона» – 3.00

3. «Ювентус» – 4.00

4. «Реал» – 6.00

5. «Интер» – 8.00