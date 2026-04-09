  • «Атлетико» стал фаворитом на подписание Бернарду Силвы. Он покинет «Ман Сити» в конце сезона
4

«Атлетико» стал фаворитом на подписание Бернарду Силвы. Он покинет «Ман Сити» в конце сезона

Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Атлетико» обошел «Барселону» и стал фаворитом на подписание 31-летнего полузащитника у букмекеров. На переход Бернарду в мадридский клуб дают коэффициент 2.50, на трансфер в «Барсу» – 3.00.

Бернарду выступает за «Сити» с 2017 года и выиграл с клубом 19 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в АПЛ.

Следующий клуб Бернарду Силвы по версии букмекеров:

1. «Атлетико» – 2.50

2. «Барселона» – 3.00

3. «Ювентус» – 4.00

4. «Реал» – 6.00

5. «Интер» – 8.00

Однозначно усиление для матраса.
Ответ b_igh
Однозначно усиление для матраса.
ну чемпионство все равно выиграть для атлетов нереально.максимум кубок только если повезет
Ответ Predator87
ну чемпионство все равно выиграть для атлетов нереально.максимум кубок только если повезет
До вчерашнего матча тоже говорили «нет шансов на Камп Ноу»
Атлетико не так давно был чемпионом, так что, я бы не был так категоричен.
Ну, Барсе он и так не шибко нужен уже. Пару лет назад было другое время и тем более возраст.
