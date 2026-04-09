Бублик победил Лехечку, хотя котировался андердогом. В 1/4 финала в Монте-Карло он сыграет с Алькарасом или Этчеверри
Александр Бублик победил Иржи Лехечку (7:6(5), 6:2) в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло.
Казахстанский теннисист котировался андердогом у букмекеров за 2.10, на победу Лехечки давали коэффициент 1.80.
В четвертьфинале Бублик встретится с Карлосом Алькарасом или Томасом Мартином Этчеверри.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
