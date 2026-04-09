206.00 – 7 английских команд сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов
Букмекеры оценили вероятность попадания 7 клубов АПЛ в Лигу чемпионов-2026/27.
Гарантированно в ЛЧ выйдут пять лучших команд чемпионата Англии по итогам этого сезона.
Шесть английских команд сыграют в следующей Лиге чемпионов, если «Ноттингем Форест» выиграет Лигу Европы либо если «Астон Вилла» выиграет ЛЕ и не попадет в топ-5 АПЛ – вероятность этих событий оценивается в 10.00 и 16.00 соответственно.
Семь команды из Англии сыграют в следующей ЛЧ, если «Ливерпуль» выиграет эту Лигу чемпионов, не попадет в топ-5 чемпионата, а английский клуб выиграет Лигу Европы. Вероятность этого – 206.00.
На что способен «Спартак» в сезоне?16930 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
аха ха....если ливерпуль выиграет лигу чемпионов..он уже вылетел ..заочно )))) чудес не будет закончились ))..это не тот ливерпуль который барсу чудом прошёл .и далеко не тот тренер
надо еще у УЕФА уточнить, допустят ли они 7 команд из одной страны в ЛЧ. При старом формате точно было ограничение по количеству.
Ну кэф 16 (на Астон Виллу) вполне реален...
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем