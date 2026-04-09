206.00 – 7 английских команд сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов

Букмекеры оценили вероятность попадания 7 клубов АПЛ в Лигу чемпионов-2026/27.

Гарантированно в ЛЧ выйдут пять лучших команд чемпионата Англии по итогам этого сезона.

Шесть английских команд сыграют в следующей Лиге чемпионов, если «Ноттингем Форест» выиграет Лигу Европы либо если «Астон Вилла» выиграет ЛЕ и не попадет в топ-5 АПЛ – вероятность этих событий оценивается в 10.00 и 16.00 соответственно.

Семь команды из Англии сыграют в следующей ЛЧ, если «Ливерпуль» выиграет эту Лигу чемпионов, не попадет в топ-5 чемпионата, а английский клуб выиграет Лигу Европы. Вероятность этого – 206.00.