Минское «Динамо» выиграло 5 последних матчей против «Ак Барса». 1.63 – очередная победа

Минское «Динамо» примет «Ак Барс» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Белорусский клуб выиграл 5 последних очных встреч с казанцами – все победы были добыты в основное время.

Букмекеры считают минчан фаворитами сегодняшней встречи за 1.63. На победу «Ак Барса» с учетом овертайма дают коэффициент 2.30.

Матч состоится 9 апреля, начало – в 19:30 мск.