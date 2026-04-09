Минское «Динамо» выиграло 5 последних матчей против «Ак Барса». 1.63 – очередная победа
Минское «Динамо» примет «Ак Барс» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.
Белорусский клуб выиграл 5 последних очных встреч с казанцами – все победы были добыты в основное время.
Букмекеры считают минчан фаворитами сегодняшней встречи за 1.63. На победу «Ак Барса» с учетом овертайма дают коэффициент 2.30.
Матч состоится 9 апреля, начало – в 19:30 мск.
На что способен «Спартак» в сезоне?17309 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
