«Торпедо» обыграло «Металлург» в 3 из 5 последних матчей на выезде. 3.50 – снова победит в Магнитогорске

«Металлург» примет «Торпедо» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Клуб из Нижнего Новгорода обыграл «Магнитку» в 3 из 5 последних матчей на выезде. «Торпедо» – один из самых неудобных гостевых соперников «Металлурга» в КХЛ.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами сегодняшней встречи за 1.32. На победу «Торпедо» с учетом овертайма дают коэффициент 3.35.

Игра пройдет 9 апреля, начало – в 17:00 мск.