96% – вероятность победы Синдарова на турнире претендентов. Он набрал 7 из 9 очков, отрыв от Гири – 1,5 балла

Букмекеры почти не сомневаются в победе Жавохира Синдарова в шахматном турнире претендентов.

Представитель Узбекистана уверенно лидирует в турнирной таблице после 9 туров с 7 очками. Синдаров выиграл 5 партий и 4 раза сыграл вничью, он опережает идущего вторым Аниша Гири на 1,5 балла.

На итоговую победу 20-летего гроссмейстера в турнире претендентов дают коэффициент 1.04 – 96% вероятности. Гири котируется вторым за 8.50, Карауна замыкает тройку с коэффициентом 23.00.