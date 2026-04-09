96% – вероятность победы Синдарова на турнире претендентов. Он набрал 7 из 9 очков, отрыв от Гири – 1,5 балла

Букмекеры почти не сомневаются в победе Жавохира Синдарова в шахматном турнире претендентов.

Представитель Узбекистана уверенно лидирует в турнирной таблице после 9 туров с 7 очками. Синдаров выиграл 5 партий и 4 раза сыграл вничью, он опережает идущего вторым Аниша Гири на 1,5 балла.

На итоговую победу 20-летего гроссмейстера в турнире претендентов дают коэффициент 1.04 – 96% вероятности. Гири котируется вторым за 8.50, Карауна замыкает тройку с коэффициентом 23.00.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Это неправильная трактовка коэффициентов. Вот если бы на победу Гири давали 23 к 1, тогда да, можно было бы говорить о 96%.
А так, они просто искусственно занизили коэффициент, чтобы взять максимум со всех, кто клюнет на «верняк». Когда такие расклады временами переворачиваются, это дает букам самый жирный плюс.
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» Москва не побеждает 4 матча подряд. 2.10 – не обыграет «Акрон»
27 минут назад
«Спартак» не побеждает «Ростов» 3 матча подряд. Сегодня команды сыграли 1:1
сегодня, 15:35
«Локомотив» ушел от поражения на 87-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 20%
сегодня, 15:28
Вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ выросла до 44,9%. «Шпоры» проиграли «Сандерленду» и занимают в таблице 18-е место
сегодня, 15:08
«Интер» лидирует в рейтинге самых зрелищных команд Серии А – в матчах с участием миланцев забивается в среднем 3,13 мяча. 1.95 – в игре против «Комо» будет 3+ гола
сегодня, 14:35
ЦСКА проиграл «Сочи» – 0:1. Вероятность поражения армейцев составляла 8%
сегодня, 12:56
«Финал Лиги чемпионов в Порту – последняя для «Челси» победа в очных матчах. С тех пор «Сити» не знает поражений». Палагин сделал прогноз на топ-матч 32-го тура АПЛ
сегодня, 12:00Прогноз
«Челси» не побеждает «Ман Сити» с финала ЛЧ в 2021 году. 3.60 – серия прервется
сегодня, 07:40
«Спартак» выиграл 1 из 4 последних матчей с «Ростовом». 1.71 – красно-белые не победят в предстоящей очной встрече
сегодня, 07:20
Карлос Сайнс сделал прогноз на 2:2 в матче «Челси» – «Ман Сити». Алекс Албон считает, что «горожане» победят со счетом 2:0
сегодня, 06:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» в плохой форме, но игра Тюрама в последнем матче дает надежду, что новую травму Лаутаро можно не замечать». Клещенок о матче «Комо» – «Интер»
сегодня, 13:40
«Статистика может ввести в заблуждение: «Зенит» в последнее время очень хорош в официальных матчах с «Краснодаром». Чернявский сделал прогноз на матч
сегодня, 12:55
«Челси» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ верят в лондонцев
сегодня, 10:15Промо
«Зенит» – «Краснодар»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита в матче лидеров РПЛ
сегодня, 09:13Промо
3.25 – самый высокий за 13 лет коэффициент на победу «Атлетико» на поле «Севильи». У мадридцев 3 поражения в 4 последних матчах
вчера, 18:25
Фьюри – явный фаворит в бою против Махмудова
вчера, 15:35
Карлос Сайнс и Алекс Албон сделали прогноз на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм». Пилоты «Ф-1» считают, что мерсисайдцы победят со счетом 3:1
вчера, 14:30
«В первом круге «Барса» выиграла 2:0. В целом не проигрывает «Эспаньолу» с января 2018-го». Боков сделал прогноз на каталонское дерби
вчера, 11:01
«Дортмунд» любит сушить, у «Байера» сейчас нет той мощи, чтобы истерзать защиту «Боруссии». Денисов о топ-матче 29-го тура Бундеслиги
вчера, 09:58
У «Байера» 2 победы в 10 последних матчах. Леверкузенцы котируются андердогами в игре против дортмундской «Боруссии»
вчера, 07:49
Рекомендуем