«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Реал» – 6-й, «Ливерпуль» – 7-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.
Главным фаворитом турнира остается «Арсенал» – на победу лондонцев дают коэффициент 3.10.
«Бавария» (3.40) и «ПСЖ» (4.00) приблизились к лондонцам по котировкам после побед в первых матчах 1/4 финала над «Реалом» (2:1) и «Ливерпулем» (2:0).
Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 3.10
2. «Бавария» – 3.40
3. «ПСЖ» – 4.00
4. «Атлетико» – 11.00
5. «Барселона» – 16.00
6. «Реал» – 21.00
7. «Ливерпуль» – 30.00
8. «Спортинг» – 125.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал фаворит только Эмирейтс капа. Можно не надо нам фаворитства
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем