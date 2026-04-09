«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Реал» – 6-й, «Ливерпуль» – 7-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.

Главным фаворитом турнира остается «Арсенал» – на победу лондонцев дают коэффициент 3.10.

«Бавария» (3.40) и «ПСЖ» (4.00) приблизились к лондонцам по котировкам после побед в первых матчах 1/4 финала над «Реалом» (2:1) и «Ливерпулем» (2:0).

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 3.10

2. «Бавария» – 3.40

3. «ПСЖ» – 4.00

4. «Атлетико» – 11.00

5. «Барселона» – 16.00

6. «Реал» – 21.00

7. «Ливерпуль» – 30.00

8. «Спортинг» – 125.00