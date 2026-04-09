«Краснодар» стал фаворитом Фонбет Кубка России после вылета «Зенита». «Спартак» – 2-й у букмекеров, ЦСКА – 3-й, «Динамо» – 4-е

Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России.

После вылета «Зенита» фаворитом турнира у букмекеров стал «Краснодар» – на титул «быков» дают коэффициент 2.40. Далее идут «Спартак» (3.70), ЦСКА (4.50) и «Динамо» (5.50).

В прошлом сезоне победителем Кубка России стал ЦСКА – в финале армейцы обыграли «Ростов» по пенальти.