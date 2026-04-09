«Краснодар» стал фаворитом Фонбет Кубка России после вылета «Зенита». «Спартак» – 2-й у букмекеров, ЦСКА – 3-й, «Динамо» – 4-е
Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России.
После вылета «Зенита» фаворитом турнира у букмекеров стал «Краснодар» – на титул «быков» дают коэффициент 2.40. Далее идут «Спартак» (3.70), ЦСКА (4.50) и «Динамо» (5.50).
В прошлом сезоне победителем Кубка России стал ЦСКА – в финале армейцы обыграли «Ростов» по пенальти.
На что способен «Спартак» в сезоне?
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Кирилл Михайлов
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот и хорошо, что на Динамо букмекеры не ставят, тем круче будет результат 💯 ❗
У ЦСКА и будет -букмекеров ещё слушать
Почему Динамо в расчет не берут? Зенит и Спартак вылетали именно от Динамо!
Потому, что домашнюю встречу сыграли вничью. В ответной Краснодар будет фаворит, т.к. дома играет. У Динамо шансы вылететь повысились.
А с Зенитом как в Питере динамо сыграло? Напомни пожалуйста...
Котировки - это ничто. Зенит вылетел, а наверняка первым шёл до вчерашнего дня.
Краснодар и Динамо один матч отбегали. Понятно, что у Краснодара шансов побольше теперь.
А по-моему все на оборот ЦСКА первый а потом все остальные!!!!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем