Слот стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. У «Ливерпуля» 1 победа в 6 последних матчах
Арне Слот будет уволен из «Ливерпуля» в ближайшее время, считают букмекеры.
47-летний нидерландец снова стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ по версии британских букмекеров. 8 апреля «мерсисайдцы» проиграли «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ, ни разу не пробив в створ ворот соперника.
Это третье подряд поражение «Ливерпуля». Всего в шести последних играх во всех турнирах у «красных» одна победа, одна ничья и четыре поражения.
Сообщалось, что главным претендентом на смену Слоту в «Ливерпуле» котируется экс-тренер «Реала» Хаби Алонсо.
Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1-2. Арне Слот («Ливерпуль») – 2.38
1-2. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») – 2.38
3-5. Лиэм Росеньор («Челси») – 9.00
3-5. Скотт Паркер («Бернли») – 9.00
3-5. Эдди Хау («Ньюкасл») – 9.00
Как бы не сложилось его судьба желаю ему стать сильнее!