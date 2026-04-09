Слот стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. У «Ливерпуля» 1 победа в 6 последних матчах

Арне Слот будет уволен из «Ливерпуля» в ближайшее время, считают букмекеры.

47-летний нидерландец снова стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ по версии британских букмекеров. 8 апреля «мерсисайдцы» проиграли «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ, ни разу не пробив в створ ворот соперника.

Это третье подряд поражение «Ливерпуля». Всего в шести последних играх во всех турнирах у «красных» одна победа, одна ничья и четыре поражения.

Сообщалось , что главным претендентом на смену Слоту в «Ливерпуле» котируется экс-тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1-2. Арне Слот («Ливерпуль») – 2.38

1-2. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») – 2.38

3-5. Лиэм Росеньор («Челси») – 9.00

3-5. Скотт Паркер («Бернли») – 9.00

3-5. Эдди Хау («Ньюкасл») – 9.00