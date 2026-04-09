  • Слот стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. У «Ливерпуля» 1 победа в 6 последних матчах
Слот стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. У «Ливерпуля» 1 победа в 6 последних матчах

Арне Слот будет уволен из «Ливерпуля» в ближайшее время, считают букмекеры.

47-летний нидерландец снова стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ по версии британских букмекеров. 8 апреля «мерсисайдцы» проиграли «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ, ни разу не пробив в створ ворот соперника.

Это третье подряд поражение «Ливерпуля». Всего в шести последних играх во всех турнирах у «красных» одна победа, одна ничья и четыре поражения.

Сообщалось, что главным претендентом на смену Слоту в «Ливерпуле» котируется экс-тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1-2. Арне Слот («Ливерпуль») – 2.38

1-2. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») – 2.38

3-5. Лиэм Росеньор («Челси») – 9.00

3-5. Скотт Паркер («Бернли») – 9.00

3-5. Эдди Хау («Ньюкасл») – 9.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Нужно было перед матчем ПСГ уволит. И команда хуже бы точне не выступила бы. Но и сейчас не поздно убрать, временно поставить Стиви Джи например, и попытаться на волевых, на характере достойную игру показать дома.
Помню, как то Челси решил уволить тренера и временно поставить Лэмпарда. До сих пор не могут выйти из той ямы
А еще Челси временно ставил Ди Маттео)
Даже без тренера может бы сыграли бы лучше,ну не тянет пацан-потерял раздевалку иребята просто отрабатывают номер.
Думаю даже если Ливерпуль сейчас выдаст суперсерию в АПЛ и выиграет все оставшиеся матчи (нет), Слота всё равно уволят!
Мда, я один из тех кто поддерживал и наверное все еще верю, что Слот хороший тренер. Ему приходится не легко при всех обстоятельствах. Но в последнее время в его вью стало много "я" и чувствуется какая то растерянность. Сливают? Не хотелось бы, что бы было так мы все таки особенный клуб. Ну не может тренер который брал титулы в Голландии (при чем Фейнорд был в кризисе), а потом в Англии (причем Вандейк, Салах уже давно не впрайме) , вдруг стать "лысым шарлатаном 2.0."
Как бы не сложилось его судьба желаю ему стать сильнее!
Какими трудностями? Что ты несешь, ему клопп оставил наигранный топ состав, благодаря чему этот физрук выйграл апл и руководство еще пол ярда насыпало на игроков
Физрук действующий чемпион АПЛ и лучший тренер года
Да, пошел он в свою Голландию!!! С такими игроками в такое говно играть, уже всякое терпение закончилось
Уволить бы его и посиавить временного тренера, может Ливерпуль бы смог выдать серию и закрепиться в зоне Лч, а то ощущение что руководству лч в Некст сезоне не интересует. Опять по деньгам просядут и будет проблема с трансферами, а Клоппа нет, который мог из ноунеймов за 40кк лепить звёзд. Сможет ли так Алонсо большой вопрос.
Ну хоть где то фаворит.
Очень надеялся, что сегодня утром открыв новости АПЛ, увижу фразу об увольнении Слота...
Я думал его уже уволили
Хоть и выиграл АПЛ в первый сезон, но второй сезон оказался ужасным
