18% – вероятность камбэка «Ливерпуля» с «ПСЖ» после 0:2 в Париже
Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» на камбэк в противостоянии с «ПСЖ».
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Париже английский клуб уступил со счетом 0:2, ни разу не пробив в створ ворот Матвея Сафонова.
Букмекеры дают коэффициент 5.30 (18%) на камбэк «Ливерпуля» на «Энфилде». 1.15 – «ПСЖ» выйдет в полуфинал.
Ответный матч состоится 14 апреля в Англии.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Моё субъективное мнение, что ни о каком камбэке Ливерпуль не помышляет. Им в первую очередь нужно сохранить место в Лиге Чемпионов. Они сейчас на пятом месте в чемпионате, команда не в лучшей форме и в АПЛ предстоят встречи с главными конкурентами, а перед этим с крепкими середняками. Если Ливерпуль вылетит от PSG, то это не позор. А вот если клуб останется без Лиги Чемпионов, то это трагедия.
Я вот даже не знаю как реагировать на результат ПСЖ. Вроде молодцы, уверенно выиграли, по игре вообще разнесли. Но ведь это двухматчевое противостояние, где следующая игра в гостях, и как многое там может быть по другому. Если у вас в первой игре получается всё, так забивайте пока есть возможность, делайте так, чтобы ответный матч превратился в полную формальность. Нет же пижонить начали. А теперь представьте что минуте на 20-й в ответке кто-нибудь из ПСЖ получает какую-нибудь нелепую красную карточку...
