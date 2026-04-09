18% – вероятность камбэка «Ливерпуля» с «ПСЖ» после 0:2 в Париже

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» на камбэк в противостоянии с «ПСЖ».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Париже английский клуб уступил со счетом 0:2, ни разу не пробив в створ ворот Матвея Сафонова.

Букмекеры дают коэффициент 5.30 (18%) на камбэк «Ливерпуля» на «Энфилде». 1.15 – «ПСЖ» выйдет в полуфинал.

Ответный матч состоится 14 апреля в Англии.