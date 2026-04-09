Хаби Алонсо – с отрывом главный фаворит на замену Слоту в «Ливерпуле». Вероятность его назначения – 75%

Хаби Алонсо сменит Арне Слота в «Ливерпуле», считают букмекеры.

Экс-тренер «Байера» котируется явным фаворитом на назначение в английский клуб за 1.33 (75%). Алонсо находится без работы с января после увольнения из «Реала».

В шести последних играх во всех турнирах у «Ливерпуля» одна победа, одна ничья и четыре поражения.

Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо – 1.33

2. Луис Энрике («ПСЖ») – 4.00

3-4. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 9.00

3-4. Андони Ираола («Борнмут») – 9.00

5. Юрген Клопп – 11.00

На что способен «Спартак» в сезоне?19882 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Надо быть полный идиотом, чтобы при наличии свободного Алонсо сохранить Слота.
А в чем разница между ними? После таких вложений и провала Слота им нужен опытный тренер, а не киндер сюрприз.
Алонсо надо было назначитьглавным в перерыве игры с ПСЖ
Что так все слюнявят Алонсо, как будто он футбольная панацея и тренер уровня Клоппа.
Из престижных, доступных тренеров, добивавшихся успехов и результатов, кто лучше?
Ливерпуль сегодня выглядел недоразумением. Повезло, что счет всего 2:0
Конечно можно было предположить, что сезон будет не айс. Но что бы вот так?! Это конечно перебор. Худший Ливерпуль с времён Ходжсона. Даже слово "худший", не совсем правильное. Более трусливой команды мне очень трудно припомнить.
Скорей всего руководство подождёт окончание сезона. Если Ливерпуль не попадёт в зону ЛЧ на следующий сезон, а при сегодняшнем положении дел такой вариант процентов на 90, то Арне поблагодарят за чемпионство и отправят назад в Роттердам.
Они ждут окончания сезона с самого его начала! Это унылое зрелище мы наблюдаем с 1 тура в каждой игре! Я честно говоря, не понимаю как можно было оставлять Слота и сливать все турниры один за другим..
Я думаю всё таки сыграл свою роль слотовский карт-бланш. Его прошлогоднее чемпионство. Если бы не титул, у руля Ливерпуля был бы уже другой тренер. И в руководстве клубе скорей всего уже принято решение. Просто не хотят вышвиривать голландца как пса шелудивого. Дадут доиграть сезон и по окончании с ним красиво попрощаются.
Надеюсь возглавит Ливерпуль. Очень буду рад, если у него там все получится. Даже неудача в Реале нисколько убедила в том, что Алонсо это слабый тренер.
Скорее она подтвердила другое - что президент взбитых сливок самодур и ведется на коричневых малолеток
>>нисколько убедила
Конечно, мы ничего не понимаем - если вы добавляющее этой фразе смысл отрицание "не" пропускаете ;)
А что делает на 2 месте Луис Энрике?
Если честно , ждал что после перерыва выйдет Юрген с скальпом в одной руке и скальпелем в другой)
Хаби прийди!
А прикиньте Слота не уволят и следущий сезон начнет тоже он)
А прикиньте Слота не уволят и следущий сезон начнет тоже он)
Вполне, если попадут в зону лч
я думаю руководство Ливерпуля ни такое тупое
обидно будет если ливерпуль в лч не отберётся, для алонсо конечно может и к лучшему, подготовительный переходный сезон, но всё-равно как то грустно всё
Для Алонсо будет лучше первый сезон без ЛЧ. Начать с нуля, как в Байере у него было. Да и Клопп в свое время тоже в своем первом сезоне в Ливерпуле не играл в ЛЧ. Зато как только туда попал, так сразу добрался до финала.
