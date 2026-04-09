Хаби Алонсо – с отрывом главный фаворит на замену Слоту в «Ливерпуле». Вероятность его назначения – 75%
Хаби Алонсо сменит Арне Слота в «Ливерпуле», считают букмекеры.
Экс-тренер «Байера» котируется явным фаворитом на назначение в английский клуб за 1.33 (75%). Алонсо находится без работы с января после увольнения из «Реала».
В шести последних играх во всех турнирах у «Ливерпуля» одна победа, одна ничья и четыре поражения.
Следующий тренер «Ливерпуля» по версии букмекеров:
1. Хаби Алонсо – 1.33
2. Луис Энрике («ПСЖ») – 4.00
3-4. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 9.00
3-4. Андони Ираола («Борнмут») – 9.00
5. Юрген Клопп – 11.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
40 комментариев
Скорей всего руководство подождёт окончание сезона. Если Ливерпуль не попадёт в зону ЛЧ на следующий сезон, а при сегодняшнем положении дел такой вариант процентов на 90, то Арне поблагодарят за чемпионство и отправят назад в Роттердам.
Конечно, мы ничего не понимаем - если вы добавляющее этой фразе смысл отрицание "не" пропускаете ;)