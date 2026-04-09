25% – вероятность камбэка «Барселоны» после 0:2 с «Атлетико» на «Камп Ноу»
Букмекеры оценили шансы «Барселоны» на камбэк в противостоянии с «Атлетико».
Каталонский клуб проиграл на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2, играя в меньшинстве с 44-й минуты.
Перед ответной встречей на выход «Атлетико» в полуфинал дают коэффициент 1.27 (75%), проход «Барселоны» оценивается в 3.80 (25%).
Ответная игра состоится 14 апреля в Мадриде.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
14 комментариев
Проблема в том, что у самих запаса прочности нет, в любой момент могут фатальную ошибку допустить.