25% – вероятность камбэка «Барселоны» после 0:2 с «Атлетико» на «Камп Ноу»

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» на камбэк в противостоянии с «Атлетико».

Каталонский клуб проиграл на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2, играя в меньшинстве с 44-й минуты.

Перед ответной встречей на выход «Атлетико» в полуфинал дают коэффициент 1.27 (75%), проход «Барселоны» оценивается в 3.80 (25%).

Ответная игра состоится 14 апреля в Мадриде.