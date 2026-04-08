«Барселона» впервые в сезоне не забила дома – на это давали 10.00. Каталонцы неожиданно для букмекеров проиграли «Атлетико» (0:2)

«Барселона» проиграла «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы играли в меньшинстве с 44-й минуты после удаления Пау Кубарси. В составе «матрасников» отличились Хулиан Альварес и Александр Серлот.

Букмекеры считали каталонцев явными фаворитами встречи за 1.50, на победу «Атлетико» давали коэффициент 5.50.

«Барселона» впервые в этом сезоне не забила дома. Букмекеры давали 10.00 на то, что команда Диего Симеоне сыграет на ноль.