«Барселона» впервые в сезоне не забила дома – на это давали 10.00. Каталонцы неожиданно для букмекеров проиграли «Атлетико» (0:2)
«Барселона» проиграла «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Каталонцы играли в меньшинстве с 44-й минуты после удаления Пау Кубарси. В составе «матрасников» отличились Хулиан Альварес и Александр Серлот.
Букмекеры считали каталонцев явными фаворитами встречи за 1.50, на победу «Атлетико» давали коэффициент 5.50.
«Барселона» впервые в этом сезоне не забила дома. Букмекеры давали 10.00 на то, что команда Диего Симеоне сыграет на ноль.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
В ответной игре должны уничтожить, сегодня даже в меньшинстве доминировали как будто 10 игроков у Атлетико, а не у Барсы
так судья же был 11 игроком, о чем речь!??
Так матрасы сами спецом отдали мяч, такой был план автобусный
Ошибки ничему не учат наших защитников то мартин в прошлой игре то теперь кубарси
Дайте ЗМ Ямалю за его обводки)
Бедный Эспаньол)) Целую авоську им теперь Барса отгрузит)
я больше удивлялся не победе атлетико, а тем что ВАР отменил угловой атлетико. Даже если угловой назначен не верно, ВАР не должен в это вмешаться, это в правиле ВАР написано. Ни в одном матче ещё ВАР не отменили ошибочно назначенный угловой, это не входит в регламенте ВАР. но Барселоне делали исключение.
Так это не вар, это боковой на ручнике
боковой сам поставил угловой, и только потом через минуту, когда атлетико собирался подавать он указал от ворот. это ВАР ему подсказал.
Защита всегда была швах теперь пропало нападение, рок н ролл не получился
Только два гола забили и опасные моменты создавали.
Пиши еще, это горение так смешно лицезреть))
Утром на ветке разговоров то было ой йо ой . Чуть ли не в финале играли с Псж 🤣🤣🤣🤣
Че емаль дельфин или еще нет ?
