  Сафонов не пропустил от «Ливерпуля». На третий сухой матч Матвея в этой ЛЧ давали 3.50
Сафонов не пропустил от «Ливерпуля». На третий сухой матч Матвея в этой ЛЧ давали 3.50

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вратарь парижан Матвей Сафонов провел третий матч на ноль в этой ЛЧ – также была ничья с «Атлетиком» (0:0) и победа над «Челси» (3:0). Букмекеры давали коэффициент 3.50 на то, что россиянин не пропустит от «Ливерпуля».

Сафонов пропустил один мяч в 4 последних играх за «ПСЖ» – от «Тулузы» (3:1).

Ответная игра состоится 14 апреля в Ливерпуле.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
11 комментариев
0 ударов — 0 пропустил. Браво, Мотя! 👏 🇷🇺
В этом матче и я бы не пропустил😎
Пару раз пытался помочь ливерпулю
К счастью оборона ПСЖ теперь не допускает прямых растрелов из штрафной Матвея как было совсем недавно.
ПСЖ и без вратаря бы не пропустил.
Деградация Ливерпуля на лицо, не могли со своей половины поля выйти на протяжении всего матча.
провел работу над ошибками, сыграл лучше на выходах, но разок опять вышел за мячом из штрафной не оч удачно, благо на этот раз попал по мячу, а потом партнеры подстраховали
Там офсайд в любом случае был, поэтому всё норм
Тут надо было постараться, чтобы пропустить. Но всё-равно, сухарь - это приятно!
Пора привыкать Матвею, что у настоящего топ-клуба будет немало матчей, где вратарю приходится только пасоваться да на навесы выходить)
Это конечно не пропускать каждый удар в створ от мюнхенцев, но тоже неплохо!
