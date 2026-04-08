Сафонов не пропустил от «Ливерпуля». На третий сухой матч Матвея в этой ЛЧ давали 3.50

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вратарь парижан Матвей Сафонов провел третий матч на ноль в этой ЛЧ – также была ничья с «Атлетиком» (0:0) и победа над «Челси» (3:0). Букмекеры давали коэффициент 3.50 на то, что россиянин не пропустит от «Ливерпуля».

Сафонов пропустил один мяч в 4 последних играх за «ПСЖ» – от «Тулузы» (3:1).

Ответная игра состоится 14 апреля в Ливерпуле.