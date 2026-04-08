0:0 были в 4 из 5 последний матчей «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге. На очередные нули давали 8.00

«Зенит» уступил «Спартаку» в серии пенальти и вылетел из Фонбет Кубка России.

Основное время завершилось без голов. Счет 0:0 был в четырех из пяти последних матчей «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» сыграет в финале Пути регионов против ЦСКА.