ФИФА впервые подписала соглашение с биржей прогнозов. ADI Predictstreet станет спонсором ЧМ-2026

ФИФА подписала соглашение о сотрудничестве с биржей прогнозов ADI Predictstreet.

Это первый официальный партнер ФИФА в категории платформ рынков прогнозов. Сумма сделки не раскрывается, соглашение будет рассчитано на несколько лет.

Запуск ADI Predictstreet запланирован к ЧМ-2026. Бетторы смогут прогнозировать исходы матчей, статистику турнира, лучших игроков и ключевые моменты на основе официальных данных ФИФА.

Биржа прогнозов станет спонсором турнира в США, Канаде и Мексике.