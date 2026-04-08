В каждом матче «Барселоны» и «Атлетико» в 2026-м был пенальти или удаление. 1.90 – серия продолжится

Букмекеры оценили вероятность пенальти или удаления в первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Атлетико».

Шансы того, что в игре будет пенальти или красная карточка, оцениваются почти в 50%. В 2026 году команды провели три очных матча, и в каждом из них был назначен пенальти или удален игрок.

Матч пройдет 8 апреля, начало – в 22:00 мск.