Йокич оформил трипл-дабл в 6 из последних 8 матчей. 1.48 – соберет седьмой против «Гриззлис»
Букмекеры считают, что центровой «Наггетс» оформит очередной трипл-дабл в ближайшем матче с «Мемфисом».
В последних 8 встречах на счету Николы Йокича 6 таких матчей. Вероятность оформления очередного трип-дабла – 67%.
Средние показатели Николы в этом сезоне – 28 очков, 12,9 подборов и 10,9 передач. Всего в этом регулярном чемпионате Йокич собрал 33 трипл-дабла.
Матч пройдет 9 апреля, начало – в 04:00 мск.
Опубликовал: Александр Красюк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
