Антони оформил 5+3 в 8 матчах Лиги Европы. 3.98 – забьет «Браге», 4.50 – отдаст голевой пас
Букмекеры оценили шансы вингера «Бетиса» на результативные действия в матче против «Браги».
Вероятность того, что бразилец отметится голом – 23%. Результативная передача Антони идет с еще меньшей вероятностью – на это дают коэффициент 4.50. В этом розыгрыше Лиги Европы вингер забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.
Матч пройдет 8 апреля, начало – в 19:45 мск.
На что способен «Спартак» в сезоне?19879 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Александр Красюк
