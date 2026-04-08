Александрова – вторая в котировках на победу в Линце. 5.50 – выиграет турнир второй год подряд

Букмекеры оценили шансы Екатерины Александровой защитить титул на турнире WTA 500 в Линце.

На вторую подряд победу россиянки в Австрии дается коэффициент 5.50. Александрова котируется второй в списке претенденток на трофей. Больше шансов только у Мирры Андреевой.

Победительница турнира в Линце по версии букмекеров:

1. Мирра Андреева – 2.20

2. Екатерина Александрова – 5.50

3. Людмила Самсонова – 7.50

4. Елена Остапенко – 12.00

5. Сорана Кырстя – 19.00

Александрова стартует с матча против Каролины Плишковой. Начало – 9 апреля, в 13:30 по московскому времени.