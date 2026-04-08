Александрова – вторая в котировках на победу в Линце. 5.50 – выиграет турнир второй год подряд
Букмекеры оценили шансы Екатерины Александровой защитить титул на турнире WTA 500 в Линце.
На вторую подряд победу россиянки в Австрии дается коэффициент 5.50. Александрова котируется второй в списке претенденток на трофей. Больше шансов только у Мирры Андреевой.
Победительница турнира в Линце по версии букмекеров:
1. Мирра Андреева – 2.20
2. Екатерина Александрова – 5.50
3. Людмила Самсонова – 7.50
4. Елена Остапенко – 12.00
5. Сорана Кырстя – 19.00
Александрова стартует с матча против Каролины Плишковой. Начало – 9 апреля, в 13:30 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Красюк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
