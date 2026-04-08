Кварацхелия забил в трех матчах ЛЧ подряд. 2.70 – отметится голом против «Ливерпуля»
Букмекеры оценили шансы Хвичи Кварацхелии забить гол «Ливерпулю» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
На гол грузина дается коэффициент 2.70. Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» отметился мячами в трех матчах ЛЧ подряд. Всего в этом сезоне еврокубков Кварацхелия забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Матч пройдет 8 апреля, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Александр Красюк
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Больше верю в гол Усмана
