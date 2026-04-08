Бетторы БЕТСИТИ не видят явного фаворита в матче «ПСЖ» – «Ливерпуль»

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 мск.

Парижане набрали отличную форму. В прошлом раунде плей-офф ЛЧ французский клуб уничтожил «Челси» (5:2 и 3:0), а текущая победная серия команды Луиса Энрике составляет четыре матча. В четырех последних играх во всех турнирах «ПСЖ» забил не менее трех голов.

Текущие кондиции «Ливерпуля» оставляют желать лучшего. Мерсисайдцы проиграли три из пяти последних матчей. В минувший уик-энд команда Арне Слота потерпела сокрушительное поражение от «Ман Сити» (0:4) в Кубке Англии, а до этого уступила «Брайтону» (1:2) в чемпионате.

«ПСЖ» и «Ливерпуль» встречались в прошлом сезоне ЛЧ. Парижане выбили английский клуб на стадии 1/8 финала, победив в ответном матче в серии пенальти.

Аналитики БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом предстоящего поединка. На победу хозяев предлагают коэффициент 1.78 , на успех гостей дают 4.30 , вероятность ничьей оценивается в 4.20.

Эксперты ждут результативного футбола. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.48 , на два гола и менее дают 2.55. На ТБ 3.5 предлагают 2.22 , на ТМ 3.5 – 1.68.

Мнения игроков БЕТСИТИ относительно результата матча разошлись. На победу «ПСЖ» отдано 37% от всех ставок на исход, 35% пришлось на «Ливерпуль», 28% – на ничью.