Сафонов пропустил один мяч в 3 последних матчах за «ПСЖ». 3.50 – не пропустит от «Ливерпуля»
«ПСЖ» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вратарь парижан Матвей Сафонов пропустил один мяч в трех последних играх за «ПСЖ» – от «Тулузы» (1:3). В матчах с «Челси» (3:0) и «Ниццей» (4:0) россиянин сыграл на ноль.
На сухой матч Сафонова против «Ливерпуля» можно поставить за 3.50. 1.29 – английский клуб забьет парижанам.
Игра пройдет 8 апреля и начнется в 22:00 мск.
На что способен «Спартак» в сезоне?19879 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем