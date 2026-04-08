0,08% давали на то, что Медведев проиграет Берреттини с двойной баранкой. Даниил был явным фаворитом у букмекеров
Даниил Медведев неожиданно для букмекеров проиграл Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 0:6, 0:6.
Букмекеры считали россиянина явным фаворитом встречи за 1.38, на победу итальянца можно было поставить за 3.20.
На поражение россиянина со счетом 0:6, 0:6 давали коэффициент 1225.00 – 0,08% вероятности. Некоторые зарубежные БК давали на это 0,001%.
Медведев впервые в карьере проиграл с двойной баранкой.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
4 комментария
Береттинни : "Ну? ", Медведев : " Баранки гну ".
Так букмекеры не проиграли ,им чего бояться, крутят деньгами лудоманов,лудомания хуже наркомании,всё спустят, страдают семьи и их родственники, идёт уничтожения человечества по всем фронтам.
