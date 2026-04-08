«Спартак» 18 матчей подряд не побеждает «Зенит» на выезде. 3.50 – красно-белые прервут серию
«Зенит» примет «Спартак» в рамках 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Красно-белые не побеждают петербуржцев на выезде на протяжении 18 матчей. Последняя гостевая победа «Спартака» случилась в мае 2012 года – 3:2 с победным голом Кариоки в меньшинстве на 89-й минуте.
Букмекеры дают коэффициент 1.30 на продление тренда – непоражение «Зенита» в основное время. 3.50 – «Спартак» прервет неудачную серию.
Игра пройдет 8 апреля и начнется в 20:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
