«Авангард» выиграл 5 из 6 последних матчей против ЦСКА. 2.06 – омичи победят сегодня
«Авангард» примет ЦСКА в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Клуб из Омска выиграл 5 из 6 последних личных встреч с москвичами – все в основное время. На своем льду «Авангард» обыграл ЦСКА в 6 из 7 последних матчей.
Букмекеры считают хозяев фаворита встречи за 2.06. На ничью в основное время можно поставить за 3.80, на победу ЦСКА – за 3.30.
Матч пройдет 8 апреля, начало – в 16:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
