Медведев выиграл все три матча против Берреттини. 1.38 – обыграет итальянца в Монте-Карло

Даниил Медведев встретится с Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Россиянин выиграл все три личные встречи против итальянца. В последний раз они встречались на ATP Cup в 2022 году – 6:2, 6:7, 6:4 в пользу Медведева.

Букмекеры считают Даниила явным фаворитом сегодняшней игры за 1.38. На первую победу Берреттини над Медведевым дают коэффициент 3.05.

Матч пройдет 8 апреля, начало – в 12:00 мск.