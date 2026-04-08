В Госдуме предложили ввести самозапрет на онлайн-лотереи по аналогии с азартными играми («Ведомости»)
В России может появиться механизм самозапрета на участие в онлайн-лотереях.
По данным «Ведомостей», с таким предложением к министру финансов Антону Силуанову обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
По мнению депутата, цифровизация сделала лотереи более доступными, что повышает риск импульсивных трат и вовлечения людей, склонных к зависимости. Лантратова также указала на сходство онлайн-лотерей с азартными играми, механизм самозапрета на которые уже разработан и вступит в силу с 1 сентября.
Предполагается, что самозапрет на онлайн-лотереи можно будет установить по аналогии с азартными играми – через подачу заявления через «Госуслуги» или МФЦ.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
1 комментарий
Этот вопрос надо тщательно рассмотреть, ведь остальные проблемы были решены
