В Госдуме предложили ввести самозапрет на онлайн-лотереи по аналогии с азартными играми («Ведомости»)

В России может появиться механизм самозапрета на участие в онлайн-лотереях.

По данным «Ведомостей», с таким предложением к министру финансов Антону Силуанову обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По мнению депутата, цифровизация сделала лотереи более доступными, что повышает риск импульсивных трат и вовлечения людей, склонных к зависимости. Лантратова также указала на сходство онлайн-лотерей с азартными играми, механизм самозапрета на которые уже разработан и вступит в силу с 1 сентября.

Предполагается, что самозапрет на онлайн-лотереи можно будет установить по аналогии с азартными играми – через подачу заявления через «Госуслуги» или МФЦ.