Мбаппе забил на 3 гола больше Кейна в этой ЛЧ. 3.60 – форвард «Баварии» станет лучшим бомбардиром турнира

Килиан Мбаппе и Харри Кейн продолжают борьбу в гонке бомбардиров Лиги чемпионов.

7 апреля оба футболиста отличились в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (1:2). В активе Мбаппе стало 14 голов в этой ЛЧ, Кейн забил 11-й мяч.

Букмекеры считают, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – на это дают коэффициент 1.30. На победу Кейна можно поставить за 3.60.

Ответная игра состоится 15 апреля в Мюнхене.

Жемчужина Кейна – победный гол на «Бернабеу». Сколько же он забивает!