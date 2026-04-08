Коэффициент на MVP Гилджеса-Александера обвалился с 1.33 до 1.02 за неделю. Вероятность его победы – около 98%

Букмекеры почти не сомневаются в том, что Шей Гилджес-Александер станет MVP регулярного сезона НБА.

За неделю коэффициент на победу разыгрывающего «Оклахомы» рухнул с 1.33 (75%) до 1.02 (98%). На прошедшей неделе Гилджес-Александер был признан лучшим игроком Западной конференции – в среднем он набирал 31,7 очка, 5,3 подбора и 5,7 передачи за матч, а «Тандер» выиграли все три встречи.

Вторым в списке фаворитом на титул MVP котируется Виктор Вембаньяма (22.00), топ-3 замыкает Никола Йокич (64.00).