  Коэффициент на MVP Гилджеса-Александера обвалился с 1.33 до 1.02 за неделю. Вероятность его победы – около 98%
9

Коэффициент на MVP Гилджеса-Александера обвалился с 1.33 до 1.02 за неделю. Вероятность его победы – около 98%

Букмекеры почти не сомневаются в том, что Шей Гилджес-Александер станет MVP регулярного сезона НБА.

За неделю коэффициент на победу разыгрывающего «Оклахомы» рухнул с 1.33 (75%) до 1.02 (98%). На прошедшей неделе Гилджес-Александер был признан лучшим игроком Западной конференции – в среднем он набирал 31,7 очка, 5,3 подбора и 5,7 передачи за матч, а «Тандер» выиграли все три встречи.

Вторым в списке фаворитом на титул MVP котируется Виктор Вембаньяма (22.00), топ-3 замыкает Никола Йокич (64.00).

Шей конечно держит сумасшедший уровень, но как Йокич ниже Вембы не понимаю, с учетом какой сильный Касл , про него вообще не пишут, но как он да двух сторонах играет это нечто...
Ответ Cosstigan
Шей конечно держит сумасшедший уровень, но как Йокич ниже Вембы не понимаю, с учетом какой сильный Касл , про него вообще не пишут, но как он да двух сторонах играет это нечто...
Вемби это новое лицо НБА, его будут поднимать повыше в любых рейтингах, надо это понимать. Помните, как ему выдали "Новичка года" вместо Холмгрена, который буквально во всём был лучше. Пока так и будет дальше. И сейчас отдали бы МВП, но Шэй поднял планку так высоко, что завалить Шэя было бы слишком уж палевно.
Ответ Air Rodman
Вемби это новое лицо НБА, его будут поднимать повыше в любых рейтингах, надо это понимать. Помните, как ему выдали "Новичка года" вместо Холмгрена, который буквально во всём был лучше. Пока так и будет дальше. И сейчас отдали бы МВП, но Шэй поднял планку так высоко, что завалить Шэя было бы слишком уж палевно.
чет во всем был лучше вембаньямы?????
Как же смешно видеть Витька на втором месте...

Даже с учётом правила 65 матчей, это абсурд какой то
Ответ VKing24
Как же смешно видеть Витька на втором месте... Даже с учётом правила 65 матчей, это абсурд какой то
А что смешного-то? Должен быть на 1 месте? Шэй проводит сезон лучше предыдущего, бьёт свои же цифры прошлого года, его второй мвп был очевиден ещё зимой.

Можно было бы Йокичу дать, как игрок - в абстрактном вакууме - он давно лучше всех, но привычка - страшная сила, и публика уже привыкла к его сумасшедшей эффективности, и поэтому всем уже пофиг.

На 3 место я бы поставил Кавая - лучший его сезон за многие годы. Но остаётся в тени конкурентов из-за низкого посева Клипперс, вызванного хаотично собранным составом из того, что было под рукой свободного.
