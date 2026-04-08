Коэффициент на MVP Гилджеса-Александера обвалился с 1.33 до 1.02 за неделю. Вероятность его победы – около 98%
Букмекеры почти не сомневаются в том, что Шей Гилджес-Александер станет MVP регулярного сезона НБА.
За неделю коэффициент на победу разыгрывающего «Оклахомы» рухнул с 1.33 (75%) до 1.02 (98%). На прошедшей неделе Гилджес-Александер был признан лучшим игроком Западной конференции – в среднем он набирал 31,7 очка, 5,3 подбора и 5,7 передачи за матч, а «Тандер» выиграли все три встречи.
Вторым в списке фаворитом на титул MVP котируется Виктор Вембаньяма (22.00), топ-3 замыкает Никола Йокич (64.00).
Даже с учётом правила 65 матчей, это абсурд какой то
Можно было бы Йокичу дать, как игрок - в абстрактном вакууме - он давно лучше всех, но привычка - страшная сила, и публика уже привыкла к его сумасшедшей эффективности, и поэтому всем уже пофиг.
На 3 место я бы поставил Кавая - лучший его сезон за многие годы. Но остаётся в тени конкурентов из-за низкого посева Клипперс, вызванного хаотично собранным составом из того, что было под рукой свободного.