Букмекеры не верят в камбэк «Реал» с «Баварией». 16% – вероятность выхода мадридцев в 1/2 финала ЛЧ
«Реал» не выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов, считают букмекеры.
Мадридский клуб уступил «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Ответная игра пройдет 15 апреля в Мюнхене.
На камбэк «Реала» предлагают коэффициент 6.10 – 16% вероятности. Проход «Баварии» в следующий раунд оценивается в 1.13 (84%).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бавария в полуфинале, . точка.
Это Реал, расслабляться нельзя, но шансы у Баварии на Альянц Арене безусловно очень высоки
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем