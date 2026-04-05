«Милан» 3 года не побеждает в гостях у «Наполи». 1.34 – продление серии

«Наполи» примет «Милан» в 31-м туре Серии А.

Неаполитанцы котируются фаворитами с коэффициентом 2.55. На победу миланцев букмекеры дают 3.30, на ничью – 3.00.

«Милан» 3 матча подряд не выигрывает в гостях у «Наполи» – 2 ничьих и 1 поражение. Последняя победа датируется апрелем 2023-го (4:0).

Если неаполитанцы снова как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.34.

Матч пройдет 6 апреля. Начало – в 21:45 мск.

