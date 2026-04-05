  • «Спартак» вырвал победу на 83-й минуте матча с «Локомотивом» – 2:1. В лайве вероятность триумфа красно-белых составляла 13%
«Спартак» вырвал победу на 83-й минуте матча с «Локомотивом» – 2:1. В лайве вероятность триумфа красно-белых составляла 13%

«Спартак» дома обыграл «Локомотив» в 23-м туре Мир РПЛ (2:1).

«Железнодорожники» открыли счет на 23-й минуте. Красно-белые сравняли на 66-й. «Локо» на 72-й остался в меньшинстве – Евгений Морозов был удален с поля на 72-й за вторую желтую карточку. На 83-й «Спартак» забил победный гол.

В прематче красно-белые котировались у букмекеров фаворитами за 1.94. В лайве при счете 1:0 в пользу «Локомотива» коэффициент на победу «Спартака» достигал 7.90.

«Спартак» против «Локо» – самый яркий матч весны. Гарантируем!

Всех КБ с Победой!!! 🔥🔥🔥❤️❤️❤️
С победой бро👋❤️🤍
с победой Спартак!
Комличенко на две жёлтые наиграл
Комличенко главная мразота Российского футбола
А локоть Денисова в своей штрафной???
Сегодня как никогда был хорош, стабильности бы ему в этом
Особенно в самом конце был хорош и полезен!) в отличии от Максименко😁
Танашев как мог оставлял шансы Локомотиву, судейство ниже плинтуса просто, сколько фолов на ЖК пропустил, сколько фолов простил, голевой момент Спартаку ранним свистом загубил, вообщем претензий, думаю, к нему будет масса.
а не назначение угловых в пользу Спартака?
Ну это уже по сравнению со всем перечисленным мелочи можно сказать, хотя тоже ошибки судейские
По игре просто уничтожили Локо. А по голам как обычно... А самое смешное что Локо ещё и судейством недовольно)
Комментарий скрыт
За такое не ставят, во-первых он его не видел, и игрок Локо сам подлез под руку, и во-вторых, игрок Спартака первый был на мяче, сыграй они в мяч одновременно или за счёт локтя убрал бы игрока соперника, был бы пенальти. А так Локо уже в 9 должен был быть с середины тайма, плюс локти Комличенко, плюс лишение игрока Спартака забить мяч при остановке игры во время атаки, ещё сколько раз игроки простили локомотив, не было к последних стольких моментов. Реальный счёт в лучшем случае где-то 5:2 в пользу Спартака, поэтому по игре преимущество во втором тайме было колоссальным ещё и до удаления.
Всех Спартачей с победой!!!
Всех мясных с победой!
Контакт есть в команде. Работать и работать дальше.
Спартак победу заслужил. Молодцы.
Мне нравится такой Макси!
Ошибки,конечно,есть,но он играет на выходе!а когда это было?совсем другая энергия,драйв👍
Да, хоть коряво, но играааает!
