«Спартак» вырвал победу на 83-й минуте матча с «Локомотивом» – 2:1. В лайве вероятность триумфа красно-белых составляла 13%

«Спартак» дома обыграл «Локомотив» в 23-м туре Мир РПЛ (2:1).

«Железнодорожники» открыли счет на 23-й минуте. Красно-белые сравняли на 66-й. «Локо» на 72-й остался в меньшинстве – Евгений Морозов был удален с поля на 72-й за вторую желтую карточку. На 83-й «Спартак» забил победный гол.

В прематче красно-белые котировались у букмекеров фаворитами за 1.94. В лайве при счете 1:0 в пользу «Локомотива» коэффициент на победу «Спартака» достигал 7.90.

