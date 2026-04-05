Энцо Фернандес останется в «Челси», уверены букмекеры. Хавбек лондонцев отстранен на два матча после слов о жизни в Мадриде

Букмекеры считают, что Энцо Фернандес не покинет «Челси» в летнее трансферное окно.

Ранее главный тренер лондонцев Лиэм Росеньор сообщил, что Фернандес отстранен на два матча после его высказываний о желании жить в Мадриде.

Букмекеры дают коэффициент 1.10 на то, что Энцо останется в «Челси». При этом они не исключают вариант с уходом игрока. Главный фаворит на Фернандеса – «Реал» с коэффициентом 5.00.

В топ-3 также входят «ПСЖ» (7.00) и «Атлетико» (9.00).

