Энцо Фернандес останется в «Челси», уверены букмекеры. Хавбек лондонцев отстранен на два матча после слов о жизни в Мадриде
Букмекеры считают, что Энцо Фернандес не покинет «Челси» в летнее трансферное окно.
Ранее главный тренер лондонцев Лиэм Росеньор сообщил, что Фернандес отстранен на два матча после его высказываний о желании жить в Мадриде.
Букмекеры дают коэффициент 1.10 на то, что Энцо останется в «Челси». При этом они не исключают вариант с уходом игрока. Главный фаворит на Фернандеса – «Реал» с коэффициентом 5.00.
В топ-3 также входят «ПСЖ» (7.00) и «Атлетико» (9.00).
На что способен «Спартак» в сезоне?13951 голос
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Венера Кравченко
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У любого клуба есть отчётность, ФФП и финансовые правила лиги. Поэтому Энцо и его агенту, если он хочет уйти, надо сделать самую малость - найти покупателя, который готов заплатить от 120 млн евро. Сомневаюсь, что таковые имеются в принципе, он банально не стоит этих денег.
И любой игрок в Челси так же может, особенно, если будет массовый демарш (кука палмер кайседер). Че их всех в бомбсквад отрравлять?
Нынешний же состав был куплен на деньги акционеров, а там кроме Боули и Эгбали ещё есть люди. И они со своим активом так просто не расстанутся. А американцы(и швейцарец) так игроков и называют, актив, для них они именно это.
Именно поэтому такой низкий кэф, поэтому Романо и говорит, что сумма трансфера(если он будет) будет большой, а также поэтому агент Энцо подчеркивает, что не смотря ни на что Энцо привержен контракту.
Сумма трансфера играет ещё какое значение, потому что игроки, которые бойкотировали тренировки, имели покупателя, который предлагал деньги, которые принесут клубу прибыль. Дембеле, Бэйл, Стерлинг хотели ухода, но клуб на них заработал. У Энцо другая ситуация.
Например, Палмер может себе это позволить. Если захочет свалить, его покупали всего за 47 млн евро, плати сотку и вперёд. У Кайседо и Энцо всё сложнее, за них были заплачены бешеные бабки.