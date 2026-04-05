«Балтика» впервые за 8 месяцев пропустила больше одного гола в матче РПЛ

«Балтика» пропустила два гола в матче Мир РПЛ.

Сегодня калининградцы на выезде сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2) в 23-м туре чемпионата. Впервые с августа в ворота «Балтики» было забито больше одного гола в матче РПЛ.

Предыдущий раз это случилось в 3-м туре – 3:2 с «Оренбургом».

