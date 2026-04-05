«Арсенал» за 2 матча лишился шансов на квадрупл и требл. Команда Артеты считается главным фаворитом на титулы АПЛ и ЛЧ
«Арсенал» не сможет сделать квадрупл в этом сезоне.
В субботу команда Микеля Артеты вылетела из Кубка Англии, проиграв «Саутгемптону» в 1/4 финала турнира – 1:2. Отметим, что предыдущим матчем «канониров» был финал Кубка английской лиги – в нем лондонцы потерпели поражение от «Ман Сити» (0:2).
Таким образом, «Арсенал» не сможет выиграть больше двух трофеев за сезон. При этом команда котируется главным фаворитом в двух оставшихся турнирах.
Букмекеры дают коэффициент 1.14 на чемпионство «канониров» в АПЛ и 3.50 – на титул Лиги чемпионов.
Опубликовала: Венера Кравченко
Наверное задача арсенала была не вылететь из АПЛ 😂
Что что? Не смешите мои тапки, я хоте поставлю на то что не выиграют ЛЧ