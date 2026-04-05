«Арсенал» за 2 матча лишился шансов на квадрупл и требл. Команда Артеты считается главным фаворитом на титулы АПЛ и ЛЧ

«Арсенал» не сможет сделать квадрупл в этом сезоне.

В субботу команда Микеля Артеты вылетела из Кубка Англии, проиграв «Саутгемптону» в 1/4 финала турнира – 1:2. Отметим, что предыдущим матчем «канониров» был финал Кубка английской лиги – в нем лондонцы потерпели поражение от «Ман Сити» (0:2).

Таким образом, «Арсенал» не сможет выиграть больше двух трофеев за сезон. При этом команда котируется главным фаворитом в двух оставшихся турнирах.

Букмекеры дают коэффициент 1.14 на чемпионство «канониров» в АПЛ и 3.50 – на титул Лиги чемпионов.

