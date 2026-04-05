«Балтика» и «Динамо» Махачкала – самые незрелищные команды в этом сезоне РПЛ.
«Балтика» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала в 23-м туре Мир РПЛ.
Калининградцы котируются фаворитами с коэффициентом 2.32. На победу махачкалинцев букмекеры дают 3.60, на ничью – 3.00.
Букмекеры считают, что в матче будет мало голов: тотал больше 2,5 идет за 2.70, тотал меньше 2,5 оценивается в 1.40.
«Динамо» и «Балтика» возглавляют рейтинг самых незрелищных команд этого сезона РПЛ. В матчах с их участием забивается в среднем по 1,77 гола за игру.
Встреча состоится 5 апреля. Начало – в 16:30 мск.
«Балтика» vs «Махачкала» – самый скучный матч сезона? Аргументы «за» и «против»
Опубликовала: Венера Кравченко
9 комментариев
Это Балтика то не зрелищная команда? Талалаеву об этом скажите) говорят он вас на парковке подождёт)
Опять наводнение в Дагестане
А Сочи и Крылышки - одни из самых зрелищных команд? Самим то не смешно?
Вот так работаю прогнозы в футболе, основанные на статистике. Не удивлюсь если Локо со Спартаком по нулям сыграют.
