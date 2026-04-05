«Спартак» – «Локомотив»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд в дерби

5 апреля в 23-м туре РПЛ встретятся «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 19:30 мск.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в таблице, «Локомотив» с 44 баллами находится на третьей строчке.

Красно-белые выиграли три из четырех матчей чемпионата после зимнего перерыва, «Локо» победил за это время дважды. В прошлом туре «Спартак» был сильнее «Оренбурга» (2:0), красно-зеленые разгромили «Акрон» (5:1).

В этом сезоне команды уже встречались три раза. «Локомотив» выиграл со счетом 4:2 в РПЛ, «Спартак» ответил двумя победами в Кубке России – 3:1 и 3:2.

Высокая результативность – главный тренд последних дерби. Больше трех мячей было забито в семи из восьми предыдущих очных матчей.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ в предстоящей встрече отдают предпочтение «Спартаку». На победу хозяев предлагают коэффициент 1.88, на успех гостей дают 4.00, вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.68, на два гола и менее дают 2.20. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.61, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.30.

Мнения игроков БЕТСИТИ относительно результата матча разошлись. На победу «Спартака» отдано 39% от всех ставок на исход, 37% пришлось на «Локомотив», 24% – на ничью.