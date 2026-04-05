«Спартак» – «Локомотив»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд в дерби

5 апреля в 23-м туре РПЛ встретятся «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 19:30 мск.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в таблице, «Локомотив» с 44 баллами находится на третьей строчке.

Красно-белые выиграли три из четырех матчей чемпионата после зимнего перерыва, «Локо» победил за это время дважды. В прошлом туре «Спартак» был сильнее «Оренбурга» (2:0), красно-зеленые разгромили «Акрон» (5:1).

В этом сезоне команды уже встречались три раза. «Локомотив» выиграл со счетом 4:2 в РПЛ, «Спартак» ответил двумя победами в Кубке России – 3:1 и 3:2.

Высокая результативность – главный тренд последних дерби. Больше трех мячей было забито в семи из восьми предыдущих очных матчей.

Аналитики БЕТСИТИ в предстоящей встрече отдают предпочтение «Спартаку». На победу хозяев предлагают коэффициент 1.88, на успех гостей дают 4.00, вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.68, на два гола и менее дают 2.20. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.61, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.30.

Мнения игроков БЕТСИТИ относительно результата матча разошлись. На победу «Спартака» отдано 39% от всех ставок на исход, 37% пришлось на «Локомотив», 24% – на ничью.

На что способен «Спартак» в сезоне?13949 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
натив
Минское «Динамо» выиграло 5 последних матчей против «Ак Барса». 1.63 – очередная победа
33 минуты назад
«Торпедо» обыграло «Металлург» в 3 из 5 последних матчей на выезде. 3.50 – снова победит в Магнитогорске
сегодня, 11:59
96% – вероятность победы Синдарова на турнире претендентов. Он набрал 7 из 9 очков, отрыв от Гири – 1,5 балла
сегодня, 11:37
«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Реал» – 6-й, «Ливерпуль» – 7-й
сегодня, 11:22
«Краснодар» стал фаворитом Фонбет Кубка России после вылета «Зенита». «Спартак» – 2-й у букмекеров, ЦСКА – 3-й, «Динамо» – 4-е
сегодня, 10:48
Слот стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. У «Ливерпуля» 1 победа в 6 последних матчах
сегодня, 09:56
18% – вероятность камбэка «Ливерпуля» с «ПСЖ» после 0:2 в Париже
сегодня, 09:29
Хаби Алонсо – с отрывом главный фаворит на замену Слоту в «Ливерпуле». Вероятность его назначения – 75%
вчера, 21:33
25% – вероятность камбэка «Барселоны» после 0:2 с «Атлетико» на «Камп Ноу»
вчера, 21:14
«Барселона» впервые в сезоне не забила дома – на это давали 10.00. Каталонцы неожиданно для букмекеров проиграли «Атлетико» (0:2)
вчера, 20:57
«Барса» и «Атлетико» уже 4 раза виделись в текущем сезоне». Прогноз Тимура Бокова на первый матч 1/4 финала ЛЧ
вчера, 16:34Прогноз
«Чуть меньше проблем у Парижа. «Ливерпуль» вообще в кризисе. Учитывая текущее состояние, хозяева идут фаворитами». Палагин о матче «ПСЖ» – «Ливерпуль»
вчера, 16:03
«Салават Юлаев» не побеждает «Локомотив» в 6 матчах подряд. 1.62 – неудачная серия продолжится
вчера, 15:34
«Краснодар» в последних пяти матчах пять раз обыграл «Динамо»: четыре раза в основное время и один раз по пенальти. Кажется, исход очевиден». Прогноз Чернявского на матч
вчера, 15:04
Бетторы БЕТСИТИ не видят явного фаворита в матче «ПСЖ» – «Ливерпуль»
вчера, 10:08Промо
«Арсенал» не смог забить «Спортингу» в первом тайме – 0:0. 1.65 – португальцы не проиграют
7 апреля, 19:50
«Бавария» побеждает «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» – 1:0. В перерыве на камбэк мадридце дают 6.20
7 апреля, 19:47
Смотри Лигу Чемпионов вместе с Prime Squad!
7 апреля, 16:35Промо
Тебе зеленый: Лига Ставок провела ребрендинг
7 апреля, 15:23Промо
Клиенты PARI SECRET увидели победу баскетбольного «Партизана» в валидольном дерби Белграда
7 апреля, 13:10Друзья сайта
Рекомендуем